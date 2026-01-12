إعلان

يارا السكري أمام البحر بأحدث ظهور.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

04:49 م 12/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اطلالة جديدة لـ يارا السكري
  • عرض 5 صورة
    أحدث ظهور لـ يارا السكري (2)
  • عرض 5 صورة
    يارا السكري أمام البحر
  • عرض 5 صورة
    يارا السكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة يارا السكري، أمام البحر، بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، أحلى واحدة، عسل ، فراشة، ايه القمر ده".

يذكر أن، يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" ويشاركها البطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

يارا السكري إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هيونداي أكسنت RB موديل 2021 بأقل من 575 ألف جنيه.. تفاصيل
أخبار السيارات

هيونداي أكسنت RB موديل 2021 بأقل من 575 ألف جنيه.. تفاصيل
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح
أخبار

تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح
هل تساءلت لماذا تشعر بالراحة في أماكن دون غيرها؟- 4 أسباب ستفاجئك
نصائح طبية

هل تساءلت لماذا تشعر بالراحة في أماكن دون غيرها؟- 4 أسباب ستفاجئك
أمانة ثقيلة.. ماذا قال المستشار هشام بدوي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب؟
أخبار مصر

أمانة ثقيلة.. ماذا قال المستشار هشام بدوي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)