يارا السكري أمام البحر بأحدث ظهور.. والجمهور يغازلها (صور)

ظهرت الفنانة يارا السكري، أمام البحر، بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت السكري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، أحلى واحدة، عسل ، فراشة، ايه القمر ده".

يذكر أن، يارا السكري تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" ويشاركها البطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.