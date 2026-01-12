تامر حسين يناشد الدولة رعاية شيرين عبدالوهاب في المستشفى لمدة 6 أشهر

كشف الشاعر تامر حسين تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مطالب الدولة بالتدخل العالج ورعايتها الفترة المقبلة.

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بعيدًا عن المُتاجرة والمُزايدة في محبة شيرين اللي عايزلها الخير يناشد الدولة إنها ترعاها وشيرين تفضل تحت عينهم مش أقل من 6 شهور على التوالي وفي مستشفيات خاصة للدولة مش برعاية زُملاء أو أصدقاء مهما كانوا قريبين لا يستطيعون الرعاية الطبية الشاملة".

وأضاف: "مش هيقدروا على شيرين لو زهقت وعازت ترجع بيتها هي محتاجة رعاية شديدة ورقابة بمنع أي حد من القرب مِنها إلى إن تتعافىّ وتقوم بألف سلامة غير كده هنلف فى نفس الدايرة ودى نصيحة خالصة لوجه الله ومن محبتي في إنسانة طيبة وغالية علينا جميعا محدش حايقوم شيرين من اللي هي فيه غير شيرين والدولة فقط وربنا أولًا وأخيرًا".

وصرح مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، لـ"مصراوي"، إنها كانت تعاني من نزلة برد قوية، وبسبب زيادة التعب، وخوفا من تحوله إلى التهاب رئوي، وافقت على اقتراح نقلها في سيارة الإسعاف، إلى منزل صديقة لها".

وجاء نقل المطربة شيرين عبد الوهاب، بالتزامن مع التصريحات التي أطلقها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عن الجهود المبذولة لدعم المطربة.

اقرأ أيضا..

قمرين".. لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال

مي عز الدين بأحدث ظهور لها: "السلام الداخلي هو النجاح الجديد"