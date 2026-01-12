مسلسل "بيت بابا" يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته.. كيف علق الجمهور؟

ملسل "بيت بابا" يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته.. كيف علق الجمهور؟

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم مسلسل "بيت بابا" تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد عرض أولى حلقات العمل على شاشة قناة "إم بي سي مصر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل "بيت بابا"، كالتالي: "أول حلقة من مسلسل بيت بابا كانت لطيفة وخفيفة على القلب، بداية حلوة وتخلي الواحد متحمس لبقيت الحلقات" ، "مسلسل جميل أوي" ، "شكل المسلسل هيبقى رهيب" ، "المسلسل شدني من أول حلقة" ، "الكيميا اللي بين الممثلين مع بعض مبهرة بجد" ، "حبيت المسلسل جدا" ، "الحلقة الأولى جامدة" ، "كل مشهد أجمد من اللي قبله حرفيا".



وعرضت قناة MBC مصر، أمس الأحد، الحلقة الأولى من مسلسل "بيت بابا" في تمام الساعة التاسعة مساء.

تدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار اجتماعي، حول الحياة اليومية داخل أسرة مصرية عميدها الفنان محمد محمود في شخصية "أسعد أبو الصفا"، وتضم زوجة وخمس أبناء وعدد من الأحفاد، وكان يعمل مدير مدرسة شديد القسوة في التعامل مع أبنائه ويعتقد أن القوة في التربية والانضباط التام هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأبناء، ولكن تحدث الكثير من المواقف التي تتطلب منه أن يُغير أسلوبه ومع الوقت يصطدم بأبنائه.

المسلسل يخوض بطولته محمد أنور، محمد محمود، انتصار، سامي مغاوري، مريم الجندي، غادة طلعت، رانيا محمود ياسين، سليم الترك، وتأليف أمين جمال، وإخراج محمد حماقي.