مي عز الدين بأحدث ظهور لها: "السلام الداخلي هو النجاح الجديد"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عزالدين، صورة لها من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.

ونشرت مي، صورتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السعادة هي الثراء الجديد، السلام الداخلي هو النجاح الجديد، الصحة هي الثروة الجديدة، اللطف هو الأناقة الجديدة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "البرنسيسة مي عز الدين، الرقة والرقي، ما شاء الله، برنسيسة، ملكة جمال، قمر".

يذكر أن، مي عزالدين خرج مسلسلها الجديد "قبل وبعد" من المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.



مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل نخبة من النجوم منهم ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب.