إعلان

وصلت 15000.. تعرف على أسعار الفئات الجديدة من تذاكر حفل عمرو دياب

كتب : مصطفى حمزة

04:26 م 12/01/2026

عمرو دياب على المسرح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفله المقام في أرينا المنارة، مساء الجمعة الموافق 16 يناير.

وكشفت الشركة المنظمة، عن أسعار الموجات الثانية و الثالثة،من تذاكرحضورالحفل، وجاءت كالتالي، 1250، و 2500، و 7000، و 15000 جنيه.

وطرحت التذاكر للحجز الإليكتروني، بعد بيع الموجة الأولى منها، وتراوحت بين 1000، و 2000، و 6000، و 12000 جنيه.

يذكر أن النجم عمرو دياب، تصدرت أغاني ألبومه "ابتدينا"، وعلى رأسها أغنية "بابا"، قوائم الأعلى استماع ومشاهدة، عبر موقع يوتيوب، ومنصات "أنغامي"، و"سبوتيفاي".

عمرو دياب أرينا المنارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟
زووم

كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
علاقات

"الزوجات سبب الجلطات".. أردني يثير الجدل ويطلق رابطة دفاع عن الرجال
منافسات الكروس أوفر.. مقارنة بين كولراي وS05 بعد تخفيضات جيلي في يناير
أخبار السيارات

منافسات الكروس أوفر.. مقارنة بين كولراي وS05 بعد تخفيضات جيلي في يناير
بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
اقتصاد

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)