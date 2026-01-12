وصلت 15000.. تعرف على أسعار الفئات الجديدة من تذاكر حفل عمرو دياب

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفله المقام في أرينا المنارة، مساء الجمعة الموافق 16 يناير.

وكشفت الشركة المنظمة، عن أسعار الموجات الثانية و الثالثة،من تذاكرحضورالحفل، وجاءت كالتالي، 1250، و 2500، و 7000، و 15000 جنيه.

وطرحت التذاكر للحجز الإليكتروني، بعد بيع الموجة الأولى منها، وتراوحت بين 1000، و 2000، و 6000، و 12000 جنيه.

يذكر أن النجم عمرو دياب، تصدرت أغاني ألبومه "ابتدينا"، وعلى رأسها أغنية "بابا"، قوائم الأعلى استماع ومشاهدة، عبر موقع يوتيوب، ومنصات "أنغامي"، و"سبوتيفاي".