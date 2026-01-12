إعلان

أحدث ظهور لـ نرمين الفقي.. والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

04:29 م 12/01/2026
    نرمين الفقي
    نرمين الفقي بإطلالة شتوية

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة شتوية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الحلاوة دي، تبارك الله، جميلة ما شاء الله، قمر، حسناء الفن، كل ما بتصغري بتحلوي، إنت أجمل وحدة بهذه الدنيا".

يذكر أن، نرمين الفقي تشارك في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي، غادة طلعت، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

