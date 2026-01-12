أنيقة وجريئة.. أبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

أقيم فجر اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، في نسخته الـ 83، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات السينما العالمية، أبرزهم: جينيفر لوبيز، أريانا جراندي، واجنر مورا، ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورانس، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، مايكل بي جودرن، جوليا روبرتس، إيما ستون، جورج وأمل كلوني، سيلينا جوميز.

وتنافست العديد من أبرز الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025، التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وشهدت هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.