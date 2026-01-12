إعلان

أنيقة وجريئة.. أبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

كتب : منال الجيوشي

03:37 م 12/01/2026 تعديل في 03:57 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    اريانا جراندي
  • عرض 13 صورة
    جينفير لوبيز بفستان انيق
  • عرض 13 صورة
    إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب (6)
  • عرض 13 صورة
    اريانا انيقة باللون الاسود
  • عرض 13 صورة
    سيلينا جوميز
  • عرض 13 صورة
    إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب (8)
  • عرض 13 صورة
    حفل جولدن جلوب النسخة 83
  • عرض 13 صورة
    اطلالة جريئة لكايلي جينر
  • عرض 13 صورة
    كايلي جينر
  • عرض 13 صورة
    جانب من الحفل
  • عرض 13 صورة
    بريانكا شوبرا وزوجها
  • عرض 13 صورة
    إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب (7)

أقيم فجر اليوم، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، في نسخته الـ 83، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات السينما العالمية، أبرزهم: جينيفر لوبيز، أريانا جراندي، واجنر مورا، ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورانس، تيموثي شالاميه، كايلي جينر، مايكل بي جودرن، جوليا روبرتس، إيما ستون، جورج وأمل كلوني، سيلينا جوميز.

وتنافست العديد من أبرز الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025، التي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وشهدت هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

جوائز جولدن جلوب لوس أنجلوس الأمريكية جينيفر لوبيز أريانا جراندي

