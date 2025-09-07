زوجة إبراهيم شيكا: "محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة"

كتبت- منى الموجي:

استضاف برنامج الشفرة المعروض على قناة الشمس، هبة التركي، زوجة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، وتحدثت عن أبرز الفنانين الذين وقفوا بجواره، وكيف ساعدوه ومن بينهم الفنان محمد رمضان.

ووجهت مقدمة البرنامج سؤالا لـ هبة عن المقبرة التي قامت بشرائها، ومن أين جاءت بأموالها في الوقت الذي كانت تقول فيه إنها وشيكا لا يملكان ثمن الجلسات التي يحتاجها علاجه، وردت: "قبل الوفاة بكام يوم، كان جه محمد رمضان وإداني 250 ألف جنيه".

وأشارت إلى أن شيكا قبل وفاته قال لها إن والده عندما توفي كان مصابا بسرطان الرئة، ولم يكن هناك مكانا لدفنه فيه "وقالي عايز اشتري تربة، قلتله هشوف التُرب وكلمنا السمسار"، مؤكدة أنها دفعت 225 ألف جنيه ثمنا لها.

جدير بالذكر أن عدد كبير من المشاهير تعاطفوا مع حالة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا قبل وفاته، ومن بينهم الفنانة وفاء عامر، والفنان تامر حسني، والفنان محمد رمضان.

ورحل لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا عن عالمنا في أبريل 2025، بعد صراع مع المرض.