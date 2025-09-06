بـ"صور جريئة".. منة فضالي تكشف سبب ارتدائها فستان أبيض بعيد ميلادها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة لها من احتفالها عيد ميلادها، كما كشفت سبب ارتدائها فستان أبيض.

ونشرت منة فضالي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفيش أجمل من انك تلاقي أعز الصحاب يحتفلوا بيك بعيد ميلادك".

وتابعت: "ميرسي على اليوم الجميل ده واليوم حلو بيكم، ميرسي لكل اللي افتكرني وجالي بجد".

وأضافت منة: "حبيت ألبس فستان أبيض علشان تكون سنة نقية وصافية وبسيطة..تورتة رهيبة وشبهي، ميرسي أوي".

واحتفلت منة فضالي بعيد ميلادها الـ 42، إذ أنها من مواليد 4 سبتمبر 1983.

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل"أزمة ثقة" وتدور صراعات المسلسل الرئيسية بين شخصية "رمزي" التي يجسدها هاني عادل، و"علا" التي تقدمها نجلاء بدر، كما يشارك في البطولة كل من: ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.