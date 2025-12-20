إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

04:14 م 20/12/2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت سلمى أبو ضيف، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نفس الشيء ولكن مختلف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، الجمال عدى الكلام، ايه الحلاوة دي".

وتخوض سلمى أبو ضيف دراما رمضان 2026 بمسلسل "عرض وطلب" وتدور أحداثه في 15 حلقة، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.

سلمى أبو ضيف إنستجرام إطلالة سلمى أبو ضيف

