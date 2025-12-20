بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف والجمهور يعلق (صور)

حميدة وأشرف زكي ورامي رضوان.. 15 صورة من جنازة سمية الألفي

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت سلمى أبو ضيف، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نفس الشيء ولكن مختلف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، الجمال عدى الكلام، ايه الحلاوة دي".

وتخوض سلمى أبو ضيف دراما رمضان 2026 بمسلسل "عرض وطلب" وتدور أحداثه في 15 حلقة، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.