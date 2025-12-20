بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف والجمهور يعلق (صور)
كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.
ونشرت سلمى أبو ضيف، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نفس الشيء ولكن مختلف".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، الجمال عدى الكلام، ايه الحلاوة دي".
وتخوض سلمى أبو ضيف دراما رمضان 2026 بمسلسل "عرض وطلب" وتدور أحداثه في 15 حلقة، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.