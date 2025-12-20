كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

حضر النجم الكبير محمود حميدة جنازة الفنانة سمية الألفي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 20 ديسمبر، وحرص على المشاركة في تشييع جنازتها التي تخرج من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

كان مسجد مصطفى محمود استقبل قبل قليل جثمان الراحلة، لأداء صلاة الجنازة عليها بعد انتهاء صلاة العصر، قبل دفنها في مقابر أسرتها، وحرص على التواجد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الفنان منير مكرم، الفنانة عفاف رشاد، والكاتب محمد صلاح العزب.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية: السينمائية والتليفزيونية الناجحة، من أشهر أعمالها: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا، قشتمر، كناريا وشركاه، ليالي الحلمية، عيب يا لولو يا لولو عيب.