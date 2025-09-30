أشرف عبد الباقي يحتفل بعرض "ولد بنت شايب" مع ابنته المخرجة زينة (صور)

محمد سامي ينشر صورة رومانسية مع مي عمر على أنغام "إنتي الحتة بتاعتي"

شارك الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة صور من العرض الخاص لمسلسل "ولد بنت شايب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وشهدت السجادة الحمراء حضور بطل العمل النجم أشرف عبد الباقي، وابنته مخرجة المسلسل زينة أشرف عبد الباقي، كما حضر أيضًا الفنان حازم سمير.

ويشارك في بطولة العمل كل من: الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنانة انتصار، الفنان نبيل عيسى، إلى جانب النجم أشرف عبد الباقي.

يُذكر أن المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أعلنت مؤخرًا انتهاء تصوير المسلسل، والذي يعد أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التلفزيونية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

