كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصول النجم الأمريكي ديف شابيل مدينة الرياض، استعدادا لمشاركته ضمن فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا المقرر إقامته في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على "X"، ظهر خلاله ديف شابيل فور وصوله الرياض واستقباله بالورود من قبل المنظمين، وكتب تركي: "الأفضل وصل، وصول ديف شابيل إلى الرياض لأول مرة للمشاركة في مهرجان الرياض للكوميديا".

وكان تركي آل الشيخ شارك الجمهور عدد من الملصقات الدعائية الخاصة بالمهرجان في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "مابقي شيء على مهرجان الرياض للكوميديا، خلوكم قريبين 26 سبتمبر-9 أكتوبر".

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

The GOAT has landed 🐐✈️

Dave Chappelle arrives in Riyadh for the first-ever Riyadh Comedy Festival 🎤🔥



Book your Riyadh Comedy Festival tickets now 🎟️ https://t.co/BsOgGxPq6y#RiyadhComedyFestival #RiyadhSeason pic.twitter.com/RPzHdYfk3T — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 27, 2025

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

"رمت على رأسها زجاجة".. مشاجرة بين فتاتين ببرنامج "قسمة ونصيب"(فيديو)

فيديو جديد لابنة عمرو دياب ترقص مع مدرب رقصها.. وتعلق: "حبيبي"