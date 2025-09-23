"فستان قصير".. نسرين أمين تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع شيكو

خطفت الفنانة نسرين أمين أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ضمن استعدادات انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النسخة الـ 46.

ونشرت نسرين صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بجوار الفنان هشام شيكو، مرتدية فستان أسود قصير.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى تباهي"، "ماهو دافع بقى"، "جامدة وجميلة"، "حلوين أوي".

يذكر أن نسرين أمين تشارك في مسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

علاء مرسي يحتفل بتخرج ابنته: "الصغننة كبرت بحبك يا أجمل بنوتة"

بالصور- عماد زيادة ونجله يدعمان محمد صلاح في باريس