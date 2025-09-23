إعلان

"فستان قصير".. نسرين أمين تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع شيكو

كتب - معتز عباس:

06:37 م 23/09/2025
    نسرين امين في حفل مهرجان القاهرة السينمائي
    نسرين أمين وهشام شيكو
    نسرين امين في حفل مهرجان القاهرة السينمائي
    في حفل مهرجان القاهرة السينمائي (1)

خطفت الفنانة نسرين أمين أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ضمن استعدادات انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النسخة الـ 46.

ونشرت نسرين صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بجوار الفنان هشام شيكو، مرتدية فستان أسود قصير.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى تباهي"، "ماهو دافع بقى"، "جامدة وجميلة"، "حلوين أوي".

يذكر أن نسرين أمين تشارك في مسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نسرين أمين نجوم الفن شيكو

