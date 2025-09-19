إعلان

"بسيطة وأنيقة"..نيللي كريم تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يعلق

07:35 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم (3)
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "فيسبوك".

ظهرت نيللي كريم مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة وبسيطة حازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "المتألقة دايما، أحلى فنانة، القمر، منورة الدنيا كلها".

وكانت اخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي.

اقرأ أيضا:

أحمد صيام يعلن وفاة شقيقته.. موعد ومكان الجنازة

فيلم كمين ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي

نيللي كريم إطلالة نيللي كريم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان