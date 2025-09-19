"بسيطة وأنيقة"..نيللي كريم تخطف الأنظار من أحدث ظهور والجمهور يعلق

إيناس الدغيدي تنشر صورة مع عريسها وتلغي حفل زفافها بعد السخرية والتنمر

بعد قرار إلغاء حفل زفافها.. 5 معلومات عن عريس إيناس الدغيدي

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "فيسبوك".

ظهرت نيللي كريم مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة وبسيطة حازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "المتألقة دايما، أحلى فنانة، القمر، منورة الدنيا كلها".

وكانت اخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي.

اقرأ أيضا:

أحمد صيام يعلن وفاة شقيقته.. موعد ومكان الجنازة

فيلم كمين ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي