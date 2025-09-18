بـ"فستان جريء".. أول ظهور لـ داليدا خليل من شهر العسل (صور)

بعد تجديد حبس سوزي الأردنية.. 20 صورة جمعتها مع نجوم الفن

كيف رد أشرف عبدالباقي على مقارنة البعض له بالزعيم عادل إمام؟

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة داليدا خليل، صورا لها من جلسة تصوير بأحدث ظهور من شهر العسل بعد احتفالها مؤخرا بزفافها.

ونشرت داليدا، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عب حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تقديم القليل من الجنة مع لمسة من النار".

واحتفلت داليدا خليل، مؤخرا بزفافها بحضور عدد من صديقاتها اللاتي حرصن على التقاط العديد من الصور التذكارية معها وتهنئتها.

يذكر أن، آخر مشاركات داليدا خليل الفنية كانت بمسلسل "تحت الأرض: موسم حار" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.