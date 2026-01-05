إعلان

فنزويلا: تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته

كتب : مصراوي

08:09 ص 05/01/2026

الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته

وكالات

أعلن وزير الإعلام والاتصالات الفنزويلي فريدي نيانيز، تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته المخطوفين مؤخرا على أيدي القوات الأمريكية.

قال نيانيز في بيان: "شكلت الرئيسة بالإنابة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء لجنة رفيعة المستوى لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته"، وستترأس اللجنة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على كاراكاس ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تدير البلاد مؤقتا، فيما تولت نائبة الرئيس دلسي رودريجيز الرئاسة بالإنابة، وفقا لروسيا اليوم.

