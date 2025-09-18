أحدث ظهور .. أكرم السعدني ينشر صورة جديدة للزعيم عادل إمام

إعادة انتخاب الناقد أحمد شوقي رئيسًا للاتحاد الدولي للنقاد ونقل المقر إلى

كتب- هاني صابر:

كشف الكاتب الكبير أكرم السعدني، صورة للزعيم عادل إمام من أحدث ظهور له بعد غياب عن الإعلام.

ونشر السعدني، الصورة، عبر حساباته على السوشيال ميديا، وجمعته مع الزعيم عادل إمام وأسرته بمنزله.

يُذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وشاركه البطولة: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وغيرهم. العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.