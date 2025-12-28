ماذا قال محمد عادل إمام عن الحالة الصحية للزعيم من

محمد إمام يحسم الجدل: الزعيم الأعلى أجرًا في الوطن العربي

حسم الفنان محمد إمام جدل الأعلى أجرًا من بين نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ردًا على تصريحات الفنان احمد العوضي بأنه الأعلى أجرًا حاليًا.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "طيب علشان بس نحسم الجدل لأن في تصريحات نزلت على لساني انا ماقولتهاش، عادل امام هو مازال أعلى أجر في الوطن العربي و ماحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه".

وأضاف: "في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات و نجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور، بس ده مايمنعش إن أنا برضه الأعلى أجر فيهم".

وتابع: "تحياتي لكل زمايلي الفنانين، كلنا بنبذل أقصى مجهود عندنا علشان نسعدكم، ربنا يوفق الجميع والبوست ده هزار مع صحابي والناس اللي بتحبني علشان مش عاوز دوشه".







مسلسل الكينج بطولة محمد إمام

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

