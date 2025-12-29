إعلان

محمد الشرنوبي: شخصيتي تغيرت وهؤلاء النجوم لمعوا في 2025

كتب : منال الجيوشي

02:00 ص 29/12/2025

محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل أول أغنية كتبها لـ أصالة

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفًا على برنامج "On The Road" في ضيافة الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC

وقال الشرنوبي: "2025 كانت سنة حلوة، ودايما عندي طموحات، وسعيد بتطوري في المزيكا".

وأشاد الشرنوبي بعدد من الفنانين الذين لمعوا هذا العام، وهم: عصام عمر، طه دسوقي، أحمد مالك، نور النبوي، أحمد غزي، أسماء جلال، هدى المفتي سلمى أبو ضيف، تارا عماد، هنا الزاهد.

وكشف عن خضوعه لجلسات علاج طبيعي، قائلا: "أنا عندي مشاكل في ضهري، ودايما بتمرن وبعمل جلسات علاج طبيعي، عشان كده قررت إن أسلوب حياتي لازم يتغير".

وأوضح أنه وضع روتين يومي لحياته، بحيث ينام في الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويستيقظ في الثامنة صباحًا، ويتناول طعام صحي.

واستكمل: "أنا بحب أمشي ورا قلبي، وحصل إن سنة 2019 اعتذرت عن فيلم كان من بطولتي قبل التصوير بأسبوع واحد، ولحد دلوقتي المشروع مكتملش".

وأشار إلى أنه سيكمل عامه الثلاثين في يناير المقبل، مؤكدا أن شخصيته استقرت إلى حد كبير.

وكشف محمد الشرنوبي أن أعجب هذا العام بأغنيتي أغنية "خطفوني"، لعمرو دياب و"الحب جاني" لتووليت.

كما حكى موقفًا جمعه بـ كريم عبد العزيز، حينما كان طفلًا، ووقتها ألقى السلام على كريم الذي كان يبدو وكأنه غاضب من شيء ما، وهو ما أحزنه كثيرا، وحينما التقاه مجددًا بعدما أصبح فنانًا وتعرف على شخصيته الحقيقة وجده إنسانًا رائعًا.

واختتم حديثه قائلا: أول أغنية كتبت كلماتها كانت لأصالة وهي "أيها المواطن" التي سمعها أنس نصري شقيق أصالة وبعدها قررت أن تغنيها على الفور.

محمد الشرنوبي روتانا سينما الإعلامي بلال العربي طه دسوقي نور النبوي أسماء جلال هدى المفتي

