أسماء جلال ومحمد شاهين في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

مايان السيد تدعم زملائها في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طه دسوقي وزوجته في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج وبإطلالة بسيطة ارتدت خلالها توب باللون البني وبنطلون جينز.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأسود.

روبي

شاركت الفنانة روبي جمهورها صورًا جديدة من حفلها الذي أُقيم ليلة أمس 27 سبتمبر في دبي فستيفال سيتي مول، ونشرت روبي الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود اللامع.

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جامبسوت مكشوف البطن، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بإطلالة كاجوال وهي تمارس رياضة التنس، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يمنى طولان

خطفت الفنانة يمنى طولان الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جيبة قصيرة باللون الأحمر وتوب أبيض.

ليال عبود

شاركت الفنانة ليال عبود مجموعة صور آخر حفل لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانًا أحمر لامعًا.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

درة

نشرت الفنانة درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "علي كلاي".