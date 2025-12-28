إعلان

طه دسوقي وزوجته في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب : معتز عباس

10:27 م 28/12/2025
    محمد الشرنوبي فيلم ان غاب القط
    مايان السيد في عرض فيلم ان غاب القطر
    محمد الشرنوبي فيلم ان غاب القط (1)
    مايان السيد تصل العرض الخاص لفيلم ان غاب القط
    طه دسوقي وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط
    رحاب الجمل من فيلم ان غاب القط
    رحاب الجمل من فيلم ان غاب القط

تصوير / أحمد مسعد:

حضر الفنان طه دسوقي العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" المقام في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، دعمًا لزملائها.

والتقط طه دسوقي صورًا تذكارية رفقة زوجته على السجادة الحمراء لفيلم "إن غاب القط".

وشهدت السجادة الحمراء توافد نجوم الفن، أبرزهم الفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة أسماء جلال، والفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، الفنانة مايان السيد، الفنان الشاب عمر رزيق، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

إن غاب القط طه دسوقي رحاب الجمل مايان السيد

