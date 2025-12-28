طه دسوقي وزوجته في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

تصوير / أحمد مسعد:

حضر الفنان طه دسوقي العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" المقام في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، دعمًا لزملائها.

والتقط طه دسوقي صورًا تذكارية رفقة زوجته على السجادة الحمراء لفيلم "إن غاب القط".

وشهدت السجادة الحمراء توافد نجوم الفن، أبرزهم الفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة أسماء جلال، والفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، الفنانة مايان السيد، الفنان الشاب عمر رزيق، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.