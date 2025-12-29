كيف يؤثر انخفاض حرارة الجسم على القلب؟

حذرت الدكتورة إلفيرا خاتشيروفا، الأستاذة في جامعة بيروجوف الطبية، من أن الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم إلى ما دون 35 درجة مئوية يعد حالة خطيرة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأوضحت أن انخفاض حرارة الجسم يشكل تهديدا مباشرا لصحة القلب والأوعية الدموية، إذ يرفع خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، واضطرابات نظم القلب، وفقا لشبكة جازيتا بريس.

وبينت خاتشيروفا أن هذه الحالة تحدث عندما يفقد الجسم حرارته بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاجها، مثل التعرض للمياه الباردة، أو البقاء لفترات طويلة في أجواء شديدة البرودة، أو التعرض لرياح قوية تزيد من فقدان الحرارة. كما أن الإرهاق الشديد، والعمل المفرط، وتناول الكحول، وتعاطي المخدرات من العوامل التي تسهم في خفض حرارة الجسم.

وأضافت أن التأثير الأساسي لانخفاض الحرارة يتمثل في تشنج الأوعية الدموية وتراجع تدفق الدم إلى الأطراف والطبقات الخارجية للجسم، ما قد يهدد تروية الأعضاء الحيوية. وأشارت إلى أن القلب يتأثر بشكل خاص بتغيرات الحرارة، حيث قد تؤدي الاضطرابات المفاجئة في الإشارات الكهربائية إلى خلل في نظم القلب، كما أن زيادة مقاومة الأوعية تفرض عبئا إضافياً على عضلة القلب، خاصة لدى المصابين بأمراض قلبية مزمنة.

وأكدت أن المخاطر لا تقتصر على القلب فقط، إذ إن انخفاض حرارة الجسم يضعف الجهاز المناعي، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى والالتهابات.

وشددت خاتشيروفا على أهمية الوقاية، داعية إلى ارتداء الملابس الدافئة، وحماية الرأس واليدين، وتجنب التعرض الطويل للبرد، إضافة إلى الامتناع عن تناول الكحول خلال الطقس البارد.