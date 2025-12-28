إعلان

مايان السيد تدعم زملائها في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب : معتز عباس

10:15 م 28/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    طه دسوقي وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    رحاب الجمل من فيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    رحاب الجمل من فيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    طه دسوقي وزوجته في عرض فيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    عمر رزيق فيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    عمر رزيق فيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    مايان السيد تبادل التحية مع حضور فيلم ان غاب القطر
  • عرض 14 صورة
    مايان السيد تصل العرض الخاص لفيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    مايان السيد تصل العرض الخاص لفيلم ان غاب القط
  • عرض 14 صورة
    مايان السيد في عرض فيلم ان غاب القطر
  • عرض 14 صورة
    محمد الشرنوبي فيلم ان غاب القط (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد الشرنوبي فيلم ان غاب القط (2)
  • عرض 14 صورة
    محمد الشرنوبي فيلم ان غاب القط

تصوير - أحمد مسعد:

حضرت الفنانة الشابة مايان السيد العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" المقام في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، دعمًا لزملائها.

والتقطت مايان صورًا تذكارية على ريد كاربت عرض "إن غاب القط"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

وشهدت السجادة الحمراء توافد نجوم الفن، أبرزهم الفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة أسماء جلال، والفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، وغيرهم.

كما حضر أيضًا، الفنان طه دسوقي وزوجته الفنان محمد الشرنوبي، والفنانة رحاب الجمل.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

عرض فيلم ان غاب القط إن غاب القط أسماء جلال رحاب الجمل

