مايان السيد تدعم زملائها في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

أسماء جلال ومحمد شاهين في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طه دسوقي وزوجته في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

تصوير - أحمد مسعد:

حضرت الفنانة الشابة مايان السيد العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" المقام في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر، دعمًا لزملائها.

والتقطت مايان صورًا تذكارية على ريد كاربت عرض "إن غاب القط"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

وشهدت السجادة الحمراء توافد نجوم الفن، أبرزهم الفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة أسماء جلال، والفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، وغيرهم.

كما حضر أيضًا، الفنان طه دسوقي وزوجته الفنان محمد الشرنوبي، والفنانة رحاب الجمل.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.