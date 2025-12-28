أسماء جلال ومحمد شاهين في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

مايان السيد تدعم زملائها في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طه دسوقي وزوجته في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

تصوير- أحمد مسعد

حرصت الفنانة أسماء جلال، والفنان محمد شاهين، على حضور العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

وظهرت أسماء جلال بإطلالة كاجوال على السجادة الحمراء، والتقطت صور بجوار أبطال العمل آسر ياسين ومحمد شاهين، إلى جانب مؤلف العمل أيمن وتار.

يذكر أن العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" يقام بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر، وحضر العرض عدد كبير من نجوم وصناع الفيلم.

ومن أبرز الحضور: إسلام جمال، محمد جمال سعيد، مريم الخشت، كريم العمري، محمد الشرنوبي، الطفل علي البيلي.