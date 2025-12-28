إعلان

أسماء جلال ومحمد شاهين في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب : منال الجيوشي

10:07 م 28/12/2025
    ابطال فيلم ان غاب القط يلتقطون صورا تذكارية
    اسماء جلال وايمن وتار ومحمد شاهين (2)
    اسماء جلال وايمن وتار ومحمد شاهين
    لقطات لابطال فيلم ان غاب القط
    اسماء جلال واسر ياسين ومحمد شاهين وايمن وتار في عرض فيلم ان غاب القط (2)
    نجوم وصناع فيلم ان غاب القط في العرض الخاص
    نجوم وأبطال فيلم ان غاب القط

تصوير- أحمد مسعد

حرصت الفنانة أسماء جلال، والفنان محمد شاهين، على حضور العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

وظهرت أسماء جلال بإطلالة كاجوال على السجادة الحمراء، والتقطت صور بجوار أبطال العمل آسر ياسين ومحمد شاهين، إلى جانب مؤلف العمل أيمن وتار.

يذكر أن العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" يقام بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر، وحضر العرض عدد كبير من نجوم وصناع الفيلم.

ومن أبرز الحضور: إسلام جمال، محمد جمال سعيد، مريم الخشت، كريم العمري، محمد الشرنوبي، الطفل علي البيلي.

عرض فيلم ان غاب القط أسماء جلال آسر ياسين محمد شاهين

