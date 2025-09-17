إعلان

بإطلالة أنيقة.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار من أمام البحر (صور)

08:59 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (4)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (5)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (6)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (7)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (2)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة سيرين عبدالنور، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سيرين، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، ملكة جمال، روعة، الديفا، حليانة زيادة".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

الفنانة سيرين عبدالنور سيرين عبدالنور على إنستجرام إطلالة سيرين عبدالنور سيرين عبدالنور أمام البحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان