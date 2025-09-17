بإطلالة أنيقة.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار من أمام البحر (صور)

بيلا حديد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي - صور

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة سيرين عبدالنور، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سيرين، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، ملكة جمال، روعة، الديفا، حليانة زيادة".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.