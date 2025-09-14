"فستان شفاف".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي تخطف بها الأنظار

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار المتابعين على مواقع التواصل، بعد الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت هيفاء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل جريء وقصير شفاف، لتنال إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وقفت أمام حسنك صامتًا"، "اجمل من الكليب"، "أحلى واحده جابها التاريخ"، "كل ما تكبر تحلى"، "احلى عروسة بالعالم".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

