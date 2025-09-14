إعلان

"فستان شفاف".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي تخطف بها الأنظار

08:04 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير هيفاء وهبي (
  • عرض 11 صورة
    هيفا وهبي بفستان شفاف
  • عرض 11 صورة
    هيفا وهبي بفستان شفاف
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير هيفاء وهبي
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير هيفاء وهبي
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 11 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 11 صورة
    هيفا وهبي بفستان شفاف
  • عرض 11 صورة
    هيفا وهبي بفستان شفاف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار المتابعين على مواقع التواصل، بعد الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت هيفاء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل جريء وقصير شفاف، لتنال إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وقفت أمام حسنك صامتًا"، "اجمل من الكليب"، "أحلى واحده جابها التاريخ"، "كل ما تكبر تحلى"، "احلى عروسة بالعالم".

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا..

أمينة ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار في جلسة تصوير جريئة داخل المطبخ

بالصور.. ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

هيفاء وهبي نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام