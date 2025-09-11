إعلان

محمد سامي يعيد نشر صورة مع السيناريست نادين جابر

01:11 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

أعاد المخرج محمد سامي نشر صورة جمعته بالسيناريست اللبنانية نادين جابر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وكانت نادين نشرت الصورة عبر حسابها الخاص من خلال خاصية "القصص القصيرة"، معلّقة: "العمدة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي كان في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلي بعنوان "سيد الناس" و"إش إش".

ومن ناحية أخرى، أثارت السيناريست نادين جابر جدلًا واسعًا مؤخرًا عقب تصريحاتها حول زواجها من رجل من ديانة مختلفة.

اقرأ أيضًا:

"السينما روح مدنين".. مهرجان "جربة" يطلق بوستر دورته الـ ١١

"بدلة فورمال".. نجلاء بدر تخطف الأنظار من أحدث ظهور وغادة عادل تعلق

ريهام عبدالغفور توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد استضافتها ببرنامجها

المخرج محمد سامي نادين جابر
