محمد سامي يعيد نشر صورة مع السيناريست نادين جابر

كتبت- سهيلة أسامة:

أعاد المخرج محمد سامي نشر صورة جمعته بالسيناريست اللبنانية نادين جابر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وكانت نادين نشرت الصورة عبر حسابها الخاص من خلال خاصية "القصص القصيرة"، معلّقة: "العمدة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي كان في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلي بعنوان "سيد الناس" و"إش إش".

ومن ناحية أخرى، أثارت السيناريست نادين جابر جدلًا واسعًا مؤخرًا عقب تصريحاتها حول زواجها من رجل من ديانة مختلفة.

