ماذا قالت مي فاروق لـ محمد العمروسي بعد مرور عام على زواجهما؟

وجهت المطربة مي فاروق، رسالة لزوجها الفنان محمد العمروسي احتفالا بمرور عام على زواجهما.

وكتبت مي، عبر حسابها على إنستجرام: "أول سنة جواز.. عدت بسرعة جدا، سنة على جوازنا وعايزة أقولك عليها شكرا لوجودك ورجولتك شكرا أنك سند حقيقي وظهر يسندني من أول يوم قابلتك فيه وأنت ما خيبتش ظني فيك".

وأضافت: "زي النهاردة من سنة ابتديت معك حياة جديدة بحمد ربنا عليها وعايزة أقولك ربنا يخليك لينا ويديم وجودك في حياتي ويقدرني دايما أكون ليك سند وظهر وحب وآمان زي ما أنت ليا بحبك، كل سنة وأنت في حياتي".

ورد العمروسي على رسالتها، قائلا: "حياتي وعمري ربنا يخليكي ليا وأقدر أسعدك.. بحبك لأخر نفس فيا".

واحتفلت مي فاروق بحفل زفافها على الفنان محمد العمروسي في يناير 2025 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من الفنانين.

يذكر أن، مي فاروق احتفلت مؤخرًا بألبومها الغنائي الجديد "تاريخي" الذي طرحته على "يوتيوب" وضم 9 أغنيات.