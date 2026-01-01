سالي عبد السلام تعلن عن حملها: "حصلت معجزة بسبب دعواتكم"

كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام عن حملها وسط تهنئة متابعيها ومحبيها عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت سالي: " بسم الله نبدأ ٢٠٢٦ ببركة ورزق و هبة من الله، انا من امبارح عايزة اعيط من جمالكم بجد! انا شفت دعوات عمري ما شفتها في حياتى..شكراً من قلبي، معجزة حصلت بسبب دعواتكم، ده اللي بقول عليه بداية سنة سعيدة، كل اللى حواليا قالولى متقوليش..اسكتي..قولي لما تولدي..بس حقكم تعرفوا".

وتابعت: "حقكم انكم تعرفوا دعواتكم اللى شوفتها وسمعتها أو اتقالت لي في وشي ان ربنا كرمني بيها و بكل واحد فيكم…وده سر قوتي وعمري ما بنسى، لما الناس بتقولي اشمعنى انتي بيدعولك أو بيحبوكي بخاف اتحسد عليها اه دعوات الناس تغير الاقدار ومستجابة اكتر من دعواتي لنفسي".

وأضافت: "لو قولتلكم انى استنيت دوري سنين عشان ربنا يرزقني الرزق والهبة دي عارفة انكم هتصدقوا ..الحمدلله خسرت تؤام بس ليا بيتين في الجنة و بدعواتكم ربنا كرمني و هيكرمني وهيكملها على خير و هيبقى معايا زينة الحياة الدنيا واللي يوهبه رضا اي كان، وهو علي هين الوهاب".

وأنهت حديثها قائلة: "عايزة دعوات كتير اوي ،اكتر من الدعوات اللي فاتت والله عشان الطريق مش سهل وكل شوية يحصل حاجة تصعب المشوار و مضاعفات وكل شوية اخاف اكتر أضعاف ما دعيتم و تمنيتم يا رب، ربنا يرزق كل واحد نفسه يا رب".

