كتب- مروان الطيب:

قدم عدد كبير من نجوم الوسط الفني واجب العزاء في والدة الفنان هاني رمزي الذي أقيم مساء الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وشهد العزاء حضور نجوم الوسط الفني والإعلامي وشخصيات سياسية وعامة هم وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، الإعلامي أسامة منير، الفنان ماجد الكدواني، الفنان أحمد عز، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد رزق، الفنان أكرم حسني، عصام السقا شقيق الزعيم عادل إمام، الفنان ماجد المصري، المنتج هشام سليمان، الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها، الفنان محمد لطفي، الفنان ضياء عبد الخالق، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان فتوح أحمد، الإعلامي محمود سعد، الفنان مصطفى شعبان، الفنانة داليا البحيري، السيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان محمد جمعة، الإعلامي جمال الشاعر.

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته

وانهار الفنان هاني رمزي أثناء تشييع جثمان والدته حزنا على فراقها، ولم يتمالك نفسه وأجهش في البكاء في وداعه الأخير لها وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

كما رثاها بكلمات مؤثرة، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

