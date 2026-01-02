هكذا احتفلت إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع زوجها الفنان حسن الرداد من أحدث ظهور لهما تهنئه فيها بعيد ميلاده.

ونشرت إيمي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " كل سنة وأنت طيب يا حسن وعقبال المليون سنة".

يذكر أن حسن الرداد من مواليد 2 يناير 1984 ومن مواليد دمياط، وحصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، كما تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وكانت بدايته الفنية عندما تقدم لاختبار تمثيل كان معلن عنه في المعهد من خلال المخرج خالد يوسف، والذي نجح فيه ليظهر في فيلم "خيانة مشروعة" ثم اختاره الفنان نور الشريف بناء على توصية من الدكتورة سميرة محسن ليشارك في بطولة مسلسل "الدالي"، ومن أعماله السينمائية "احكي يا شهرزاد، كف القمر، الآنسة مامي، نظرية عمتي"، وفي التلفزيون "الجماعة، نونة المأذونة".