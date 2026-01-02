إعلان

محمد عادل إمام يكشف موقفا تعرض له مع عائلة خلال تصوير"الكينج"

كتب : هاني صابر

11:56 ص 02/01/2026 تعديل في 02:14 م

الفنان محمد إمام

كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد عادل إمام، عن موقف تعرض له مع عائلة خلال تصوير مسلسل "الكينج" الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر محمد إمام، الفيديو الذي ظهر فيه مع احدى العائلات التي حرصت على إلتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العيلة الجميلة دي فضلت مستنياني كتير علشان أتصور معاهم وكانوا مصممين أتغدى عندهم كمان.. وأنا لولا ظروف التصوير كنت بجد عملت كدة.. شعبنا جميل وطيب وصاحب واجب طول عمره، مصر جميلة".

مسلسل "الكينج" بطولة محمد عادل إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، وآخرين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

محمد عادل إمام مسلسل الكينج رمضان 2026 إنستجرام

