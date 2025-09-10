بحضور تركي آل الشيخ.. انطلاق فعاليات Grand Arrival في لاس فيجاس

كتبت- منى الموجي:

بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA))، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، انطلقت في مدينة لاس فيجاس الأمريكية أمس الثلاثاء فعاليات Grand Arrival، والتي تُعد أولى محطات أسبوع النزال الكبير المقرر إقامته يوم السبت 13 سبتمبر، على لقب بطولة العالم الموحّدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وشهدت الفعالية الظهور الرسمي الأول لنجمي الأمسية، المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز، والأمريكي تيرينس كروفورد، حيث وصلا إلى لاس فيجاس والتقيا بالجماهير ووسائل الإعلام، وسط أجواء جسدت انطلاق العد التنازلي للمواجهة التي يترقبها الملايين حول العالم.

وتحوّلت فعاليات Grand Arrival إلى منصة لفتت أنظار الجماهير من حول العالم، وحرصت على تغطية الحدث وسائل الإعلام العالمية ونقلته منصات الملاكمة الدولية باعتباره إعلانًا فعليًا لانطلاق العد التنازلي للحدث الأهم في عالم الملاكمة هذا العام.

وتتواصل الفترة الحالية فعالية التدريبات المفتوحة (Public Workout)، التي تتيح للجماهير فرصة مشاهدة استعدادات الأبطال على الحلبة عن قرب، في محطة رئيسية تمهّد للمؤتمر الصحفي والوزن الرسمي قبل الليلة الحاسمة.

يُقام النزال تحت مظلة موسم الرياض 2025، كأحد أبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم.