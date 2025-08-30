فستان أحمر قصير.. روبي بإطلالة جريئة في أحدث حفلاتها الصيفية

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة روبي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث حفلاتها الصيفية، إذ تعيش حالة من الانتعاش الفني الفترة الأخيرة، وتحيي عددا كبيرا من الحفلات.

وظهرت روبي بإطلالة جريئة في الحفل مرتدية فستانا أحمر قصير، وعلقت "يا لها من ليلة.. من أول إيقاع وحتى آخر أغنية كانت أجواء الحفلة نقية".

جدير بالذكر أن روبي أحيت مؤخرًا حفل نظمته مجموعة MBC مصر، في الساحل الشمالي، شهد حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، وشاركها في إحياء الحفل المطرب أحمد سعد، الذي طرحت معه مؤخرًا ديو غنائي بعنوان "تاني"، وقاما بتصويره على طريقة الفيديو كليب.

روبي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إخواتي، والذي جمعها بعدد كبير من النجوم، بينهم: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي.