"بإطلالة جريئة".. ريهام حجاج تخطف الأنظار أمام البحر

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريهام حجاج أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها بجوار شاطئ البحر.

ونشرت ريهام صورًا جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس البحر، وعلقت: "الطبيعة دائمًا تعشق اللون الأرجواني".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر قمر"، "دايما قمر في كل مكان"، "أحلى حاجة على البحر"، "قمر يا رورو"، "تحفة اللون".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

