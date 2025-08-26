إعلان

"حلق" آسر ياسين أشعلها.. عبدالله رشدي ينتقد وويجز يرد ساخرا

03:57 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ويجز واسر وتارا
  • عرض 4 صورة
    عبد الله رشدي
  • عرض 4 صورة
    ويجز يرد 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

حرص مؤدي أغاني الراب ويجز، على الرد على تعليقات الداعية عبد الله رشدي، بشأن ارتداء الرجال "الحلق".

وكتب عبد اله رشدي، عبر صفحته في موقع "إكس"، تغريدة، جاء بها: "هو إيه حكاية الرجالة اللي بقت تلبس حلقان دي؟! مش كده يا جماعة؟!".

وعلق ويجز ساخرا: "تقلق بس لما يروحوا شقق مفروشة".

يذكر أن الفنان آسر ياسين، ظهر مرتديا الحلق، عند صعوده للمسرح، وذلك في الحفل الذي أحياه ويجز، في أرينا العلمين الجديدة.

مؤدي أغاني الراب ويجز الفنان ويجز آسر ياسين مرتديا الحلق الداعية عبد الله رشدي ارتداء الرجال الحلق عبدالله رشدي ينتقد وويجز يرد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ولاء الشريف بإطلالة صيفية أنيقة.. والجمهور: "البساطة تكسب"

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها