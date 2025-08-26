"حلق" آسر ياسين أشعلها.. عبدالله رشدي ينتقد وويجز يرد ساخرا
03:57 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب-مصطفى حمزة:
حرص مؤدي أغاني الراب ويجز، على الرد على تعليقات الداعية عبد الله رشدي، بشأن ارتداء الرجال "الحلق".
وكتب عبد اله رشدي، عبر صفحته في موقع "إكس"، تغريدة، جاء بها: "هو إيه حكاية الرجالة اللي بقت تلبس حلقان دي؟! مش كده يا جماعة؟!".
وعلق ويجز ساخرا: "تقلق بس لما يروحوا شقق مفروشة".
يذكر أن الفنان آسر ياسين، ظهر مرتديا الحلق، عند صعوده للمسرح، وذلك في الحفل الذي أحياه ويجز، في أرينا العلمين الجديدة.
