"حلق" آسر ياسين أشعلها.. عبدالله رشدي ينتقد وويجز يرد ساخرا

كتب-مصطفى حمزة:

حرص مؤدي أغاني الراب ويجز، على الرد على تعليقات الداعية عبد الله رشدي، بشأن ارتداء الرجال "الحلق".

وكتب عبد اله رشدي، عبر صفحته في موقع "إكس"، تغريدة، جاء بها: "هو إيه حكاية الرجالة اللي بقت تلبس حلقان دي؟! مش كده يا جماعة؟!".

وعلق ويجز ساخرا: "تقلق بس لما يروحوا شقق مفروشة".

يذكر أن الفنان آسر ياسين، ظهر مرتديا الحلق، عند صعوده للمسرح، وذلك في الحفل الذي أحياه ويجز، في أرينا العلمين الجديدة.