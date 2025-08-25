أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري تخطف بها الأنظار.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ياسمين صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميله ومتألقه ياسمينه"، "الجمال على أصوله"، "ياللهوي على القمر"، "تبارك الرحمن أحلى سوسو".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا..

بعد عودتها إلى مصر.. أحدث ظهور لـ أنغام مع نجليها عمر وعبدالرحمن

ياسمين رئيس تكشف عن تعرضها لوعكة صحية