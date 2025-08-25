دينا الشربيني بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة دينا الشربيني، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها.

ونشرت دينا الشربيني، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جرعة الزنجبيل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أروق واحدة في الكوكب، قمر، الجمال، الروح الحلوة، أحلى دينا".

وتشارك دينا الشربيني في فيلم "طلقني" الذي يعد التعاون الثاني مع الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم "الهنا اللي انا فيه" عام 2024.

ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

يذكر الفنانة دينا الشربيني يعرض لها خاليًا فيلم "درويش" إخراج وليد الحلفاوي، وبطولة عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب.