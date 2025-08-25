إعلان

بإطلالة أنيقة.. نرمين الفقي تنشر صورا مع أصدقائها باحدى المناسبات

01:42 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي (1)
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي (3)
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا مع أصدقائها باحدى المناسبات.

ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا على كرم الضيافة الرائع".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

نرمين الفقي إطلالة أنيقة إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟