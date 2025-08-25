بإطلالة أنيقة.. نرمين الفقي تنشر صورا مع أصدقائها باحدى المناسبات
01:42 م الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا مع أصدقائها باحدى المناسبات.
ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا على كرم الضيافة الرائع".
يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.
