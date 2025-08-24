بالصور.. رنا رئيس تخطف الأنظار بـ"فستان قصير" والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رنا رئيس أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جذابة وجريئة في أحد حفلات الساحل الشمالي.

ونشرت رنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان أبيض قصير فوق الركبة، لتنال إعجاب الجمهور والمتابعين.

لاقت الصور تفاعل كبير من المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "عيوني على القمر"، "نجمتنا الجميلة"، "قلبي القمر"، "يخربيت جمالك"، "حلاوتك تخبل".

يذكر أن، آخر أعمال رنا رئيس مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وهو بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

بالأسود الأنيق.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

راغب علامة برفقة نجله خالد.. والجمهور: "وسيم زي أبوه"