كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان حليم الجندي لإجراء عملية جراحية دقيقة في القلب، اليوم الأحد 24 أغسطس بمستشفى القصر العيني.

وكتب "الجندي" عبر حسابه على فيسبوك: "إن شاء الله هعمل العملية في مستشفى القصر العيني، قسم طب الحالات الحرجة، مع دكتور شريف مختار.. دعواتكم ربنا يعديها على خير، وبشكر النقابة، وبشكر دكتور أشرف زكي من كل قلبي على تسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة، دعواتكم".

من جانبه، أعاد الفنان شريف الدسوقي نشر منشور "الجندي" عبر فيسبوك، وكتب: "السادة الزملاء، ولكل من يهمه الأمر.. بما أنني كنت مكلفًا من قبل دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بمتابعة حالة زميلنا حليم الجندي، وتوفير كل طلباته وتيسير أموره الخاصة بعلاجه ومتابعته حتى إجراء العملية الدقيقة الخاصة به في القلب، اليوم، وفي أقل من عشرين يومًا، يجري حليم عمليته بمستشفى القصر العيني، بواسطة الطبيب الذي طلبه بنفسه".

وتابع: "أشهد أمام الله أن مجلس إدارة النقابة والدكتور أشرف قد قاموا بمجهود غير عادي لإجراء العملية في أسرع وقت لزميلنا حليم. وهذه شهادة مني أمام الله بأن النقابة ومجلس إدارتها ونقيبها الرجل المحترم لا يقصرون تجاه أي عضو أو فنان يمر بظرف صحي عاجل، ندعو الله جميعًا أن يقوي ويشفي زميلنا حليم الجندي".

يُذكر أن الفنان حليم الجندي شارك في الموسم الدرامي الماضي في عدد من الأعمال، من بينها: "فهد البطل"، "الغاوي"، "إش إش"، و"نص الشعب اسمه محمد".

