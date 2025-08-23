"الجمال الطبيعي".. مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ظهرت مي في الصورة بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "إجازة سعيدة ماشاء الله على جمالك، الله يحميكي، قمر والله يا ميكا، عروسة البحر وصلت، ست الحلوين البحر اللي يعشق جمالك، ربنا يحميكي".

يذكر أن اخر مشاركات مي عز الدين كانت بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنان اسر ياسين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

