هيفاء وأحمد سعد وألفت عمر.. سرقة الفنانين ومحاولة خطفهم في أوروبا

كتب-مصطفى حمزة

أعلنت الفنانة ألفت عمر، عن تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس، وطلبت مساعدتها في العودة إلى مصر.

وكشفت ألفت، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، تفاصيل الواقعة، وكتبت: "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة أنزل مصر بكره، أنا اتسرقت في باريس الزفتة دي أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا".

وتابعت: "كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد زبالة ومش دخلاها تاني".

ودخلت الفنانة ألفت عمر، قائمة نجوم الفن الذين تعرضوا للسرقة في دول أوروبية، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

أحمد سعد

تعرض المطرب أحمد سعد، للسرقة في إيطاليا، بعد حضوره حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة في ديسمبر الماضي.

وتحدث أحمد سعد، عن السرقة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، وقال: "اتسرق مني 30 قيراط ألماظ، وبجد بقول عظيمة يا مصر، الأمن المصري برقبة أي أمن في أوروبا".

وتابع: "ربما أشعر بالضيق لفقدان قطع مميزة مثل أول ساعة يد اشتريتها في حياتي، أو بعض المجوهرات الباهظة".

هيفاء وهبي

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في أكتوبر 2016، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن تعرضها لمحاولة اختطاف، بعد وصولها إلى باريس.

وأكدت هيفاء، في حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات"، إن محاولة الخطف وقعت خلال انتقالها بين المطار والفندق. بعد أن حاول سائق السيارة التي تستقلها خطفها، وذلك بعد ساعتين من هبوط طائرتها في باريس.

وأكدت هيفا وهبي، أنها قضت 10 ساعات، في مركز شرطة باريس، للإبلاغ عن تفاصيل محاولة الخطف التي تعرضت لها بهدف السرقة، وحذرت من تواجد لصوص.

