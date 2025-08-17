كتب - معتز عباس:

فاجأت المطربة نيكول سابا متابعيها على السوشيال ميديا، بإطلالة جديدة، من كواليس تصوير فيديو كليب "خد هنا".

ونشرت نيكول صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ظهرت مرتدية "زي" المحاربين والأبطال الخارقين، وتحمل سيفًا، وعلقت: "أعيش حالة حب تماما مع هذا المظهر وهذه الملابس".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مغرم بجمالك"، "بطلتي الخارقة المفضلة"، "شبه أنجلينا جولي في فيلم eternals"، "قمر وحلاوة"، "الله عليكي يا بطل"، "البطل الخارق وصل".

أغنية "خد هنا"، من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع أمين نبيل، هندسة صوت ماهر صلاح، التي تم طرحها على منصات الموسيقى المختلفة وموقع اليوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال نيكول، كانت في رمضان الماضى مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

