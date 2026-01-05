قطع المياه عن بعض المناطق بحدائق أكتوبر.. اليوم

قال جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه نظرًا لإجراء أعمال الربط الخاصة بمشروع التغذية الدائمة لمناطق شمال وجنوب خط سوميد باقطار تبدا من ٥٠٠مم حتى 1400 مم HDPE، سيتم ربط الخطوط 1400 مم الجديدة على الخطوط أقطار 1200 مم خرسانة و 1400 مم خرسانة القائمين بميدان صينية البترول والميدان أمام طريق الحي الايطالي.

وأكد الجهاز، أنه بناء على ذلك سيتم قطع المياه بدءا من ٤ عصر اليوم الإثنين٥/١/٢٠٢٦ وحتى 6 صباح يوم الثلاثاء عن مناطق: ابني بيتك 1 و ابني بيتك 2 و كومباوند ستار سيتي و كومباوند جرين و القرعة 6 أمام الجهاز.