بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ إيمان العاصي بفستان قصير على البحر

06:30 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ايمان العاصي بفستان قصير (2)
  • عرض 5 صورة
    ايمان العاصي (2)
  • عرض 5 صورة
    ايمان العاصي (1)
  • عرض 5 صورة
    ايمان العاصي على البحر
كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة من أمام أحد الشواطئ الساحلية.

وتستمتع إيمان العاصي بإجازة الصيف، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير يناسب الأجواء، والتي تفاعلت مع الفنانة عبير صبري، والكاتبة إنجي علاء.

تفاعل المتابعين والجمهور على انستجرام، مع صور إيمان العاصي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روح قلبي القمر"، "جمالك ودلعك"، "ملكة جمال الكون"، "أحلى واحدة في المجرة"، "جميلة زمانك ومكانك".

وكانت آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة كوكبة من النجوم وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي، مينا مسعود، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

إيمان العاصي السوشيال ميديا إطلالة إيمان العاصي انستجرام إيمان العاصي
