بجلسة تصوير جريئة.. مايا دياب توجه رسالة لجمهورها

01:00 ص السبت 16 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة مايا دياب التحية لجمهورها في لبنان، بعد نجاح حفلها الغنائي هناك وسط حضور كبير من محبيها.

نشرت مايا دياب جلسة تصوير جريئة ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار، كما ظهرت وهي تتفاعل مع الجمهور على المسرح وكتبت: "من قلبي لقلوبكم شكرا على السحر".

وحازت الصور والفيديوهات على إعجاب متابعيها وعلقوا: "ديفا، دائما تصنعي سحر، جمالك مش عادي، لا قبلك ولا بعدك".الأجمل".

و طرحت مايا دياب مؤخرا أغنية بعنوان "حرمت أحبك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مايا دياب لبنان حفل مايا دياب
