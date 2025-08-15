إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

دينا فؤاد

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية وظهرت بإطلالة جريئة ارتد خلالها "هوت شورت" وبلوزة باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بترنج باللون الرصاصي.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم داخل إسطبل الخيول، بجانب الحصان وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أميرة أديب

شاركت الفنانة الشابة أميرة أديب جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

بسنت شوقي

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها صورًا جديدة لها من على شاطئ البحر، ونشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها ومعها عروسة "لابوبو"

فيدرا

نشرت الفنان فيدرا صورة لها، ظهرت فيها بملامح مجهدة وبدون مكياج، وذلك عبر الخاص على "إنستجرام"، وعلقت: "أنا على قيد الحياة، يومٌ آخر نجوت منه، أنا محظوظة".

رانيا فريد شوقي

خطفت الفنانة رانيا فريد شوقي الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون البرتقالي.

ركين سعد

ظهرت الأردنية الفنانة ركين سعد مع كلبها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.