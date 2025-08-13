ليلى زاهر تشارك جمهورها ذكريات الأسبوع الماضي (صور وفيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر جمهورها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من ذكريات الأسبوع الماضي.

ونشرت ليلى زاهر اللقطات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت: "المزيد من هذا الأسبوع من فضلك".

يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، وشهد الحفل، حضور الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، واندمج الثنائي مع أغاني "الجسمي" بالرقص والغناء والأحضان.

وحرص على تقديم التحية وغناء أغنية "فستانك الأبيض" التي غناها النجم الإماراتي لهما في حفل زفافهما.

وصعدت ليلى زاهر وهشام جمال إلى المسرح بعد طلب "الجسمي" منهما، ليقفا أمام الجمهور، ويغنيان معه أغنية "الفستان الأبيض"، وأمسك "هشام" بالمايك ليغني الأغنية بصوته وتفاعل الحضور معه.

أغنية "فستانك الأبيض" كتبها هشام جمال خصيصًا لـ ليلى بمناسبة زفافهما، وأداها حسين الجسمي بصوته.

شاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل.

